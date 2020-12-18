В Ленинском районе Крыма в автомобиле сгорел мужчина

Трагедия в Ленинском районе Крыма — в с. Октябрьское — произошла сегодня ночью.

По прибытию пожарных стало известно, что на территории частного домовладения горит легковой автомобиль «Renault Kaptur». Существовала угроза распространения на дом. Огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. В течение 15 минут пожар был локализован и ликвидирован. К сожалению, на пожаре был обнаружен погибший. Причины выясняют эксперты, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В чрезвычайном ведомстве подчёркивают: пожары в автомобилях быстротечны и представляют большую опасность. Чтобы снизить до минимума возможность возникновения пожара в машине, необходимо содержать ее в технически исправном состоянии, эксплуатировать и обслуживать в соответствии с требованиями заводской инструкции, а также строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Наличие огнетушителя в салоне является неотъемлемой частью комплектации автомобиля. Огнетушитель должен быть надёжным и исправным. Пожарная безопасность должна строго соблюдаться как водителями, так и пассажирами, ведь любое возгорание легче предупредить, чем остановить, – говорит министр.

МЧС Республики Крым напоминает:

В случае возникновения ситуации возгорания в автомобиле действовать необходимо быстро и четко, не поддаваясь панике и следуя определенному алгоритму:

если возгорание произошло во время движения, нужно остановиться, прижавшись к обочине. Затем выключить двигатель и поставить автомобиль на ручной тормоз. Далее вывести всех пассажиров из салона и забрать документы. Но не задерживаться внутри машины более чем на полторы минуты. В ситуации, когда возгорание случилось в гараже или другом закрытом помещении, нужно попытаться вытолкнуть транспортное средство наружу;

следующим шагом должно быть определение очага пожара. Он может находиться под капотом. Тогда открывать его стоит со всей осторожностью, ведь получив приток воздуха, пламя многократно усилится. Отчего возникает опасность получить сильные ожоги рук и лица. Если огонь охватил бензобак, следует незамедлительно удалиться на безопасное расстояние. Ведь в любую секунду может прогреметь взрыв;

оценив степень возможной опасности, и вызвав сотрудников противопожарной службы, необходимо приступить к ликвидации возгорания при помощи первичных средств пожаротушения. К ним относится огнетушитель, песок, плотное покрывало. Огнетушитель направляют на очаг пламени, затем открывают клапан запорного устройства. От очага нужно находиться на расстояние струи, подходя с наветренной стороны. Надо стремиться отрезать огонь от основного источника. Также можно засыпать очаг песком или накрыть плотным покрывалом.

Проводить эти меры стоит до тех пор, пока положение не стало критичным. Если возникла угроза здоровью или жизни, следует немедленно отойти от горящей машины на безопасное расстояние.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефону «101» или «112».