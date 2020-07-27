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В Ленинском районе Крыма завершена реконструкция системы групповых водоводов
Фото: rk.gov.ru

В Ленинском районе Крыма завершена реконструкция системы групповых водоводов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:38 27.07.2020

В Ленинском районе Крыма завершилась реконструкция системы групповых водоводов. Проект предусматривает подачу потребителям до 24 тысяч кубометров воды в сутки. Мероприятия проводились в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».

Так, произведена замена изношенного на 85%  трубопровода общей протяжённостью 72 километра от с. Ленинское до с. Марьевка Ленинского района.

Реализация проекта направлена на значительное уменьшение потерь водных ресурсов и стабилизацию системы водоснабжения всего Ленинского района, — отметил министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.

Работы по реконструкции данного участка велись круглосуточно в две смены. Общий объём средств, выделяемый из федерального бюджета на проведение работ – 671 миллион рублей.

В Ленинском районе Крыма завершена реконструкция системы групповых водоводов

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