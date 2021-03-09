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В Ленинском районе Севастополя строят новый детский сад на 280 детей

В Ленинском районе Севастополя строят новый детский сад на 280 детей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:42 09.03.2021

В правительстве Севастополя рассказали о строительстве нового детсада на ул. Хрусталева, 121. Сейчас строители занимаются устройством подпорной стены и армированием стен цокольного этажа здания. Ход выполнения строительных работ сегодня проверил директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Двухэтажное дошкольное учреждение рассчитано на 16 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе предусмотрена одна разновозрастная сурдологическая группа на 10 детей. На четырех секциях из пяти уже выполнено фундаментное основание, работы ведутся согласно графику. Окончание строительства объекта планируется в конце текущего года. На территории детского сада планируется благоустройство, предусмотрены игровые и спортивные площадки, – рассказал Илларион Гапицонов.

В Ленинском районе Севастополя строят новый детский сад на 280 детей

В состав групповой ячейки войдут раздевалка, групповая (игровая), спальня, буфетная, туалетная. Дополнительные помещения: физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок с соляной комнатой, служебные кабинеты, сенсорная комната.

В настоящий момент на объекте работает порядка 40 человек. Завершены все подготовительные работы, выполняются работы по армированию и бетонированию конструкций выше нуля на четырех секциях здания сада, на 50% завершено устройство подпорной стены. Прилегающая территория будет дополнительно озеленена, – отметил представитель подрядной организации Денис Кудинов.

В Ленинском районе Севастополя строят новый детский сад на 280 детей

Напомним, что в Севастополе началось строительство еще четырех дошкольных учреждений: в районе 5 км Балаклавского шоссе, в бухте Казачьей, на улице Героев Бреста и в поселке Кача, а также ведется строительство детских садов на улицах Горпищенко и Шевченко, которые смогут принять еще порядка 1500 детей.

В Ленинском районе Севастополя строят новый детский сад на 280 детей

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

В Ленинском районе Севастополя строят новый детский сад на 280 детей

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