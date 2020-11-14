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В Ленинском районе уничтожили взрывоопасные предметы времен ВОВ

В Ленинском районе уничтожили взрывоопасные предметы времен ВОВ

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:24 14.11.2020

13 ноября в Ленинском районе пиротехниками Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Так, на открытой территории, вблизи с. Чистополье, сотрудниками МЧС России обнаружена 1 фугасная авиабомба ФАБ-50 (массой 50 кг). Кроме того, около с. Фронтовое, были найдены ещё две авиационные бомбы АО-10 (массой 10 кг) и АО-2,5 (массой 2,5 кг). Все взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК напоминают жителям и гостям полуострова, что при обнаружении подозрительных находок необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения и немедленно звонить в правоохранительные органы или по номеру «101», «112».

фото из архива ГУ МЧС России по РК

В Ленинском районе уничтожили взрывоопасные предметы времен ВОВ

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