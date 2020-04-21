В Ленинском районе водитель пытался откупиться от инспектора ДПС – ехал без уважительной причины

О буднях патрулей, проверяющих крымчан на соблюдение режима «самоизоляции» («повышенной готовности») рассказывает пресс-служба МВД по РК. В ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения в Ленинском районе нарядом ДПС был остановлен автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что водитель перемещался на своем авто… без уважительной причины, а по своим «личным делам».

В ходе разговора с 27-летним водителем выяснилось, что гражданин по личным делам приезжал в г.Щелкино и возвращается по месту своего временного проживания — в г.Севастополь. Справки работодателя, подтверждающей осуществление им деятельности, на которую не распространяется действие запретов и ограничений, регламентированных Указом Главы Республики Крым в связи с распространением коронавирусной инфекции, у водителя не было. У гражданина отсутствовали законные основания нахождения вне места его проживания, поэтому сотрудниками полиции он был приглашен в патрульный автомобиль для составления в отношении него административного протокола по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), — сообщили в МВД по РК.

Несмотря на установленный в служебном автотранспорте комплекс видеофиксации, молодой человек с целью избежать ответственности стал предлагать сотруднику полиции «решить» вопрос на месте за денежное вознаграждение.

Инспектор ДПС предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако гражданин все равно вытащил несколько банкнот из своего кармана и положил в бардачок служебной машины. О факте склонения сотрудника полиции к коррупционному преступлению было незамедлительно сообщено в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району, на место выехала следственно-оперативная группа. Денежные купюры были изъяты, водитель доставлен в отдел полиции, — сообщает пресс-служба крымской полиции.

Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.