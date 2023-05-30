В Ленинском районе Крыма пиротехники МЧС обезвредили две пятидесятикилограммовые авиабомбы

30 мая в Ленинском районе Крыма пиротехники Специального морского отряда Главного управления МЧС России по РК провели операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Сотрудники чрезвычайного ведомства обнаружили и идентифицировали две авиабомбы ФАБ-50 и один 150-мм артиллерийский снаряд.

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

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