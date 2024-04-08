В Ленинском районе Крыма случайно выявили незаконного мигранта

А нечего переходить дорогу в неположенном месте.

В Ленинском районе Крыма полиция выявила факт нарушения иностранным гражданином миграционного законодательства. А началось все с нарушения ПДД пешеходами в поселке Ленино.

За нарушение правил перехода проезжей части были остановлены пешеходы – мужчина и женщина с ребенком. Родители, даже заметив служебный автомобиль полиции, осуществили переход дороги в неустановленном месте, тем самым показывая негативный пример несовершеннолетней девочке. При проверке по учетным базам выяснилось, что мужчина-пешеход является гражданином одной из стран Центральной Азии и ранее привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В настоящее время он незаконно находится на территории нашей страны, поскольку не исполнил постановление суда в части выдворения за пределы Российской Федерации в форме самостоятельного контролируемого выезда, — сообщили в МВД по РК.

Мужчине было предложено проследовать в ОМВД России по Ленинскому району, однако законное требование сотрудника полиции он проигнорировал, попытавшись скрыться.

В ходе преследования иностранный гражданин был задержан инспекторами ДПС и доставлен в отделение полиции.

В отношении задержанного сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), ч. 1 ст.12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом правил перехода проезжей части).

Судом мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 6 суток и штрафа в размере 500 рублей.

Также в отношении иностранного гражданина сотрудниками миграционного подразделения составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации), — отметили в полиции.

Согласно постановлению Ленинского районного суда, данный иностранный гражданин подвергнут принудительному выдворению за пределы Российской Федерации. В настоящее время он находится в Центре временного содержания иностранных граждан и вскоре покинет нашу страну.

Кроме того, за нарушение правил перехода проезжей части привлечена к административной ответственности и гражданская супруга мужчины. В отношении нее составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.