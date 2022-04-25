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В Ленинском районе Крыма в ДТП пострадали несовершеннолетние водитель и пассажир мопеда
Фото: МВД по РК

В Ленинском районе Крыма в ДТП пострадали несовершеннолетние водитель и пассажир мопеда

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:08 25.04.2022

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Ленинском районе Крыма, в котором пострадали несовершеннолетние.

25 апреля, в 10:45 несовершеннолетний водитель мопеда «Дельта», направляясь по проселочной дороге, не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд с дороги и перевернулся. В результате ДТП пострадали водитель, 2008 года рождения и пассажир, 2012 года рождения. Несовершеннолетние доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, в рамках проверки, будет дана правовая оценка действиям родителей несовершеннолетнего водителя.

Госавтоинспекция напоминает:

Мопедом разрешено управлять лицам, достигшим 16-летнего возраста, пройдя обучение в автошколе и получив водительское удостоверение категории «М». Кроме того, за управление мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без соответствующего права несовершеннолетнему водителю по достижении им 16 лет грозит административная ответственность – штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Госавтоинспекция обращает внимание взрослых участников дорожного движения на необходимость пристального контроля за подростками, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения.

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