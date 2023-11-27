В Ленинском районе нетрезвый водитель мотоцикла пытался разъежать по селу

Нарядом ДПС при патрулировании улично-дорожной сети в селе Ленинское Ленинского района был замечен мотоцикл, водитель и пассажир которого были без мотошлемов. Маневры транспортного средства вызвали подозрение у сотрудников полиции. Госавтоинспекторы с помощью проблесковых маячков и специального звукового сигнала выдвинули водителю требование остановиться, однако тот законные требования полиции не выполнил и продолжил движение. В ходе преследования мототранспортного средства на закруглении дороги пассажир спрыгнул с мотоцикла. Мотолюбитель съехал на улицу к месту своего проживания, где врезался в калитку своего домовладения.

При общении с водителем, 36-летним местным жителем, стала понятна причина его поведения: от мужчины исходил запах алкоголя. Водитель с трудом стоял на ногах, его походка и заплетающаяся речь свидетельствовали о сильнейшем алкогольном опьянении. При проведении процедуры освидетельствования с помощью прибора «Алкотектор» у водителя подтвердилось алкогольное опьянение, результат показал превышение нормы этилового спирта в выдыхаемом воздухе практически в пять раз, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Госавтоинспекторы отстранили водителя от управления транспортным средством, мотоцикл направили на специализированную стоянку. Во время проведения сотрудниками полиции регламентных действий водитель всячески этому препятствовал, категорически отказывался пройти в служебный автомобиль, и попытался скрыться. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в отношении гражданина составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, а также по ст. 12.25 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. За управление мототранспортным средством без номерного знака, без мотошлема, не имея при себе документов, а также без полиса ОСАГО, сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении горе-водителя еще 4 административных протокола.

Судом гражданин привлечен к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Нарушителю назначен административный арест.

При проверке по базам данных было установлено, что ранее данный гражданин уже привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым