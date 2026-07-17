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В Ленинском районе подросток на мопеде нарушил ночной запрет на движение. И что?

Опубликовал: news-parser в Происшествия 17:11 17.07.2026

В ходе ночного надзора за дорожным движением в г. Щелкино, сотрудниками Госавтоинспекции Ленинского района, было остановлено мототранспортное средство. За рулём которого находился 16‑летний местный житель.

Установлено, что подросток прошёл необходимое обучение и имеет водительское удостоверение категории «М» (даёт право управлять мопедом), но передвигаясь на мопеде по улицам города после 23:00, он нарушил требования Указа Главы Республики Крым от 16 июня 2026 года № 188‑У.

Данным Указом введено временное ограничение на эксплуатацию отдельных видов мототранспорта в ночное время.

В результате, подростка отстранили от управления, в отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения»). Мопед задержан.

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Кроме того, к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей) привлечён законный представитель юноши. Все материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

Госавтоинспекция Крыма напоминает: управлять транспортными средствами можно только при наличии водительских прав и соответствующей подготовки. Родителям важно контролировать действия детей и не допускать ситуаций, угрожающих их безопасности!

Госавтоинспекция призывает жителей и гостей полуострова соблюдать действующие ограничения и требования законодательства. Это помогает поддерживать общественный порядок, обеспечивать безопасность граждан и предупреждать правонарушения.

источник: пресс — служба МВД по Республике Крым

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