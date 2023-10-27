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В Ленинском районе РК намерены построить экотехнопарк

В Ленинском районе РК намерены построить экотехнопарк

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:55 27.10.2023

В Ленинском районе будет построен экотехнопарк мощностью 160 тыс. тонн в год. Стоимость проекта составит порядка 2,8 млрд рублей. Заказчиком строительства объекта выступает организация, подведомственная Министерству строительства и архитектуры Республики Крым – Главное управление капитального строительства РК.

Новый комплекс будет предназначен для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов из общего потока твердых коммунальных отходов, сортировки, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции – «отсева» с накоплением.

На территории технопарка планируется соорудить мусоросортировочный комплекс, административно-бытовой корпус и здание ремонтного обслуживания автомобилей.

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Возведение экотехнопарка начнется в рамках национального проекта «Экология». Общая площадь застройки составит 23,9 тыс.км. кв. Контракт с подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных работ будет заключен до конца октября. Строительство объекта планируется завершить к концу 2024 года.

Напомним, в рамках нацпроекта «Экология» на территории Республики Крым уже строятся два экотехнопарка – в Белогорском и Сакском районах.

По информации пресс-службы Министерства строительства Республики Крым 

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