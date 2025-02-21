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В Ленинском районе РК полицейские изъяли более ста двадцати кустов наркосодержащих растений
фото: скрин видео пресс-служба МВД России в Крыму

В Ленинском районе РК полицейские изъяли более ста двадцати кустов наркосодержащих растений

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 18:28 21.02.2025

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по Ленинскому району пресечен факт культивирования наркосодержащих растений.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из Садоводческих некоммерческих товариществ г. Щелкино задержан 38-летний местный житель. Злоумышленник выращивал растения каннабисной группы. При этом хозяин оборудовал специальные помещения, в виде теплиц, в которых поддерживался необходимый температурный режим, проведена система полива, каждый куст рос в отдельной пластиковой емкости. Оперативниками изъято 128 растений, которые согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Крым, содержат в составе наркотическое средство. В результате осмотра места происшествия полицейскими обнаружено и изъято около 5 кг частей наркосодержащих растений, готовых к употреблению. Изъятые вещества темно-коричневого цвета, признанные экспертизой наркотиком общей массой более пяти килограммов двухсот семидесяти граммов, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Со слов задержанного, запрещенные вещества он приготовил для собственного потребления. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался и на основании ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) ему назначен административный арест сроком на пятнадцать суток.

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Отделом дознания и следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Фигуранту может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

источник: пресс-служба МВД России в Крыму 

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