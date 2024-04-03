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В Ленинском районе Севастополя сменился глава
фото с официальной страницы Максима Мишина ВКонтакте

В Ленинском районе Севастополя сменился глава

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:26 03.04.2024

Глава Ленинского района Севастополя Максим Сердюк сложил полномочия по собственному желанию и решил зарабатывать на недвижимости. В соцсети, сообщает «Севастопольская газета», он так объяснил причины ухода с госслужбы:

Это никак не связано с моей деятельности в качестве главы, не связано с какими-либо коррупционными составляющими. Исключительно мое личное решение, связанное с изменившимися личными обстоятельствами и необходимостью рассматривать работу с большей оплатой.

Максим Сердюк рассказал, что новая работа будет связана «с недвижимостью и инвестициями в нее». Он уже прошел соответствующее обучение, получил сертификат и предложение о работе. При этом по-прежнему остается депутатом Совета Ленинского муниципального округа, а в сентябре попытается стать депутатом заксобрания Севастополя.

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Сейчас обязанности главы Ленинского района временно исполняет Алексей Верещака. Раньше он был заместителем председателя Совета Ленинского муниципального округа.

СПРАВКА: напомним, что с сентября 2020 года Ленинским МО руководил Максим Мишин. В феврале 2023 года он поменял фамилию на Сердюк, объяснив это семейными обстоятельствами.

источник: «Севастопольская газета»

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