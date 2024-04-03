В Ленинском районе Севастополя сменился глава

Сейчас обязанности главы Ленинского района временно исполняет Алексей Верещака. Раньше он был заместителем председателя Совета Ленинского муниципального округа.

СПРАВКА: напомним, что с сентября 2020 года Ленинским МО руководил Максим Мишин. В феврале 2023 года он поменял фамилию на Сердюк, объяснив это семейными обстоятельствами.

источник: «Севастопольская газета»