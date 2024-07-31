В лесах Республики Крым продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта

Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым, приказом Минэкологии Крыма, с 18.07.2024 г. по 07.08.2024 г. продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно приказу, запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов и газосварочных работ.

Посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха граждан, указанных в приложении № 2, вышеуказанного приказа, которые разрешено использовать (посещать) на безвозмездной основе.

Ограничения, указанные в приказе, не распространяются на лиц, осуществляющих деятельность по использованию лесов в соответствии с действующим законодательством, в том числе лиц, использующие лесные участки в целях осуществления рекреационной деятельности (оказывающих рекреационные услуги) и лиц, находящихся на данных рекреационных лесных участках (получающих рекреационные услуги).

Напомним, что с 17 апреля 2024 года на территории полуострова введен особый противопожарный режим.

В случае обнаружения лесного пожара просим незамедлительно сообщать по единому номеру вызова экстренных служб – 112.