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В лесах Республики продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта
фото: пресс-служба администрации Ялты

В лесах Республики Крым продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:40 31.07.2024

По 7 августа 2024 г. продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспорта и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности.

Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым, приказом Минэкологии Крыма, с 18.07.2024 г. по 07.08.2024 г. продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно приказу, запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов и газосварочных работ.

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Посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха граждан, указанных в приложении № 2, вышеуказанного приказа, которые разрешено использовать (посещать) на безвозмездной основе.

Ограничения, указанные в приказе, не распространяются на лиц, осуществляющих деятельность по использованию лесов в соответствии с действующим законодательством, в том числе лиц, использующие лесные участки в целях осуществления рекреационной деятельности (оказывающих рекреационные услуги) и лиц, находящихся на данных рекреационных лесных участках (получающих рекреационные услуги).

Напомним, что с 17 апреля 2024 года на территории полуострова введен особый противопожарный режим. 

В случае обнаружения лесного пожара просим незамедлительно сообщать по единому номеру вызова экстренных служб – 112.

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