В лесах Севастополя до конца года высадят 13 тысяч сеянцев

Сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий работают над дополнением лесных культур в лесах Севастополя, что способствует восстановлению и укреплению лесных массивов города.
В Мекензиевском лесничестве на площади в 6 гектаров специалисты уже высадили 3 тысячи саженцев устойчивых к особенностям климата: кипарисы, туи и сосны. Дополнить лес молодыми деревьями планируют и в севастопольском участковом лесничестве.
В общей сложности до конца года на более, чем 21 гектаре лесов города высадят еще 13 тысяч сеянцев.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Севастополя