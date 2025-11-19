Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В лесах Севастополя до конца года высадят 13 тысяч сеянцев
Новости Республики
В лесах Севастополя до конца года высадят 13 тысяч сеянцев
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В лесах Севастополя до конца года высадят 13 тысяч сеянцев

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:38 19.11.2025

Сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий работают над дополнением лесных культур в лесах Севастополя, что способствует восстановлению и укреплению лесных массивов города.

В Мекензиевском лесничестве на площади в 6 гектаров специалисты уже высадили 3 тысячи саженцев устойчивых к особенностям климата: кипарисы, туи и сосны. Дополнить лес молодыми деревьями планируют и в севастопольском участковом лесничестве.

Узнайте больше:  Затонувший в Южной бухте Севастополя плавкран должны поднять до 27 апреля 2026 года

В общей сложности до конца года на более, чем 21 гектаре лесов города высадят еще 13 тысяч сеянцев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.