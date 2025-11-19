В лесах Севастополя до конца года высадят 13 тысяч сеянцев

Сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий работают над дополнением лесных культур в лесах Севастополя, что способствует восстановлению и укреплению лесных массивов города.

В Мекензиевском лесничестве на площади в 6 гектаров специалисты уже высадили 3 тысячи саженцев устойчивых к особенностям климата: кипарисы, туи и сосны. Дополнить лес молодыми деревьями планируют и в севастопольском участковом лесничестве.

В общей сложности до конца года на более, чем 21 гектаре лесов города высадят еще 13 тысяч сеянцев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя