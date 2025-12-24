В лесничестве Севастополя высадили более 3 тысяч сосен

Севастопольский лесной фонд пополнился новыми хвойными насаждениями. На территории севастопольского лесничества специалисты высадили свыше 3 тысяч сеянцев сосны крымской на площади в 1 гектар. Это часть масштабной программы по восстановлению и сохранению лесных экосистем региона.

Подготовка к высадке началась еще в прошлом году: участок был глубоко прорыхлен, а затем вспахан для улучшения структуры почвы. В этом году работы продолжились — почву дважды вспахали и провели дискование на глубину 12 см. Этот агротехнический прием с помощью специальных дисковых орудий позволяет не только разбить почвенные комья и равномерно перемешать грунт, но и подавить сорную растительность, создавая оптимальные условия для роста молодых деревьев. Для высадки были выбраны двухлетние сеянцы сосны крымской — наиболее жизнеспособный посадочный материал. Их разместили рядами с интервалом 1 метр между растениями и 3 метра между рядами, формируя лесопосадочные полосы длиной до 200 метров, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На ближайшие семь лет на этом участке запланированы повторные циклы дискования почвы для поддержания благоприятных условий роста. Всего же в 2025 году в Севастополе дополнили лесные культуры на почти 42 гектарах, что стало важным вкладом в экологическую устойчивость региона.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя