В летний сезон в Крыму будут работать более тысячи объектов размещения

В рамках своего доклада Сергей Аксёнов отчитался об итогах работы сферы туризма в Республике Крым за 2024 год, а также остановился на некоторых актуальных аспектах наступающего высокого туристического сезона.

Так, рост туристического потока в зимний период составил 20 % по сравнению с аналогичным периодом. Всего в этот сезон в Крыму отдохнули 220 тыс. туристов. Также увеличивается динамика бронирования на летний сезон – примерно на 30 % по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Сергей Аксёнов проинформировал, что в 2025 году будут работать 1 100 объектов размещения, в том числе 91 санаторий.

Для гостей будут доступны 340 пляжных территорий, запланировано проведение более 200 событийных мероприятий. Хочу отметить, что все пляжи Крыма полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на ход курортного сезона, – подчеркнул Глава республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов сообщил, что с учетом отсутствующего в данное время авиасообщения в республике предпринимаются все необходимые меры для повышения пропускной способности Крымского моста.

Прорабатываются механизмы, которые помогут ускорить процесс досмотра автомобилей на подъездах к мосту исходя из требований безопасности. Планируется, что время ожидания составит не более одного часа. В то же время туристам на автомобильном транспорте рекомендуем добираться до Крыма через исторические регионы. Это абсолютно безопасно и достаточно комфортно, – отметил Глава республики.

Как напомнил Сергей Аксёнов, в курортный сезон в Крым ходит 19 пар поездов. Есть необходимость увеличить глубину бронирования билетов в два раза, до 180 дней. Соответствующее предложение направлено на рассмотрение в федеральный центр.

В завершение Сергей Аксёнов акцентировал, что общая готовность к летнему туристическому сезону в Крыму на самом высоком уровне.

Мы всегда готовы и рады встретить и принять всех туристов. Благодарю Правительство Российской Федерации и лично Дмитрия Николаевича Чернышенко и Максима Геннадьевича Решетникова за всестороннюю помощь и поддержку, – заключил Глава Крыма.

В мероприятии также принял участие министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым