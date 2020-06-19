В лето – с оптимизмом. В Крыму прогнозируют успешный сезон

В Крыму отмечают хорошие предпосылки к успешному туристическому сезону. Об этом корреспонденту «Вести-Крым» в эксклюзивном интервью рассказал министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко.

Мы понимаем, что мы уже живём в другой реальности. Но есть некоторые плюсы, как ни странно. Мы понимаем, что Крым – исторический курорт для лечения, прежде всего, заболеваний верхних дыхательных путей, поэтому у нас серьезные ожидания по поводу осеннего и зимнего периода. Предпосылки хорошие для нас. Мы не отмечаем роста цен, будем надеяться, что этого не произойдет. Мы отмечаем, что по социальным опросам Крым занимает первое место среди всех регионов, куда хотелось бы поехать россиянам, — рассказал Вадим Волченко.