В ликвидации последствий непогоды в Симферополе участвуют студены КФУ

Студенты-добровольцы Крымского федерального университета присоединились к ликвидации последствий непогоды в Симферополе. Как сообщает руководитель Крымского отделения Российских студенческих отрядов Владимир Кайданский, волонтёры помогают коммунальным службам очистить пешеходную и дорожную зоны от бурелома.

С 28 ноября мы выходим в две смены и работаем по 3-4 часа, для того чтобы ребята смогли учиться в первую смену, а во вторую – работать, или наоборот. Сейчас довольно большое количество поваленных деревьев. Студенты по заявкам выезжали выполнять погрузку стволов деревьев и уборку веток, – рассказал Владимир Кайданский.

По его словам, часть убранных стволов деревьев в качестве дров будут отправлены бойцам специальной военной операции на север Крыма и в Херсонскую область.

В подобном мероприятии я участвую впервые. Когда узнал, что требуются волонтёры для помощи коммунальным службам города, собрал своих друзей, чтобы прийти и помочь, так как считаю это общественно полезным и важным занятием, – отмечает студент Медицинской академии КФУ Александр Геращенко.

Работы будет проходить в парковых зонах, скверах и жилых массивах города. В уборке примет участие порядка 80 человек.

источник: пресс-служба КФУ