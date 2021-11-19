В Липецкой области задержали мошенника — «сдавал» жилье в Ялте… с предоплатой

Ялтинские оперативники в результате оперативных мероприятий в городе Данков, Липецкой области задержали 40-летнего гражданина, подозреваемого в 19 эпизодах дистанционного мошенничества. Во всех зарегистрированных случаях злоумышленник использовал известный сайт объявлений об аренде жилья на территории Крыма.

Схема мошенничества во всех случаях была одна: потерпевшие, выбрав жилье для отдыха в Ялте, связывались с контактным лицом, чьи данные указаны на сайте, и обговорив детали сделки, переводили ему предоплату. Злоумышленник, получив денежные средства, переставал выходить на связь, — рассказали в полиции.

Сотрудники уголовного розыска в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что подозреваемый находится за пределами Республики Крым, а именно – в Липецкой области. Полицейские выехали в служебную командировку и задержали злоумышленника по месту жительства в городе Данков.

Установлено, что в прошлом году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По всем эпизодам от злоумышленника получены явки с повинной. На данный момент устанавливается причастность задержанного к иным случаям дистанционного мошенничества.

Отделом дознания УМВД России по г. Ялте возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, — уточнили в МВД по РК.