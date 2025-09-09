В Ливадии — на Солнечной тропе — установили новый «Кошкин дом»

Заготовку для домика изготовили волонтеры АНО «Переправа». Выбор места установки не случаен: по информации местных жителей, которые много лет заботятся о животных, в скалах и пещерах этой местности обитает целая пушистая колония. Теперь у них появится уютное и тёплое убежище, где можно укрыться от дождя и холода.

Отличный пример того, как общественная инициатива, творчество и забота о братьях наших меньших создают по-настоящему доброе и полезное дело. Такой арт-объект не только решает практическую задачу помощи животным, но и Солнечную тропу, воспитывая в подрастающем поколении чувство ответственности и милосердия, — цитирует пресс-служба главу администрации города Ялта Янину Павленко.

Это уже двадцатый по счёту домик, который мы установили на территории Большой Ялты. Наши подопечные с любовью изготавливают их, чтобы подарить бездомным животным крышу над головой. Подобные укрытия уже есть в Гаспре, Алупке, Массандре, Гурзуфе и самой Ялте, — добавил директор АНО «Переправа» Юрий Шуринов.