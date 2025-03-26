В Ливадии появятся две площадки для спорта и отдыха

По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, первая площадка появится в переулке Курчатова.

Ранее это была замусоренная территория с тремя сараями, а вскоре, благодаря инвестору, станет общественным пространством с качелями, игровыми элементами и спортивными тренажерами. Откроем ориентировочно к середине апреля, — цитирует пресс-служба главу администрация Ялты.

Вторая появится в районе улицы Виноградная, 2. Это подарок депутата Ялтинского городского совета Егора Дёмина.

Какой она будет, решили на встрече с жителями – подрядчик всё учтет. Там также будут тренажеры, брусья и шахматный стол, — отмечает руководитель Ливадийского территориального органа Сергей Ткаченко.