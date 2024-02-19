В Ливадии прошла Международная научная конференция «Ялта 1945: уроки истории»

В Ливадийском дворце-музее состоялась Международная научная конференция «Ялта 1945: уроки истории», посвященная 79-й годовщине Крымской (Ялтинской) конференции руководителей трех союзных держав – СССР, США, Великобритании.

В заседаниях приняли участие ученые, сотрудники Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, историки, политологи, иностранные исследователи, а также сотрудники музеев Крыма, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Херсонской области и Донецкой Народной Республики, обсудившие наиболее важные для сегодняшнего дня темы.

К рассмотрению на мероприятии была предложена обширная тематика докладов: «Ялтинская конференция 1945 года: традиционные и новые измерения»; «Политика — искусство создавать себе союзников»: уроки и наследие Ялтинской конференции 1945 года»; «Пределы применимости опыта Ялтинской конференции к современным реалиям»; «Португалия и формирование Ялтинско-Потсдамской международной системы»; «Итоги Крымской войны сквозь призму цивилизационной теории Н.Я. Данилевского»; «Крымская война, Крымская весна и специальная военная операция: уроки истории и литературы», — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Кроме этого, затрагивались вопросы, связанные с формированием и функционированием систем международных отношений, отражением отечественной внешней политики в культурном пространстве и актуальности значения Ялтинской конференции 1945 года.

После окончания пленарного заседания для участников и гостей конференции научный сотрудник Ливадийского дворца-музея Екатерина Матешко провела презентацию выставки «Образы Большой тройки. В память о Крымской конференции».

В экспозиции представлены редкие экспонаты из фондов Ливадийского дворца-музея, объединенные темой ялтинской встречи «Большой тройки». Отдельного внимания заслуживает уникальная сувенирная тарелка 1945-го года, экспонируемая впервые. Выставка доступна посетителям по 15 марта 2024 года в рамках осмотра основных экспозиций дворца, — отметили в республиканском минкульте.

Научная конференция «Ялта 1945: уроки истории» была продолжена на следующий день, в том числе в онлайн-формате. Участниками заседания затронуты многие актуальные темы: «Очередной шаг разрушения Ялтинской системы: к вопросу об идеологии в проблеме изменения российско-финляндских отношений на современном этапе»; «Основные конструкты имиджа России: медиаизмерение»; «Отражение истории Великой Отечественной войны в музейных коллекциях и экспозиции военно-исторического музея Великой Отечественной войны»; «Персидский коридор: опыт военно-экономического сотрудничества СССР и союзников в годы Великой Отечественной войны»; «Роль Китая в современной финансовой системе мира».

В завершение второго дня конференции младшим научным сотрудником научно-экспозиционного отдела музея Галиной Абрамовой презентована выставка «Позывной: «Победа!», посвященная годовщине специальной военной операции.

В последний день работы международной конференции в Белом зале Ливадийского дворца-музея состоялась секция студентов и школьников в формате заседания Исторического клуба-лектория.

СПРАВКА: Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года руководителей Иосифа Сталина, Франклина Делано Рузвельта, Уинстона Черчилля стала знаковым событием Второй Мировой войны. Благодаря опыту лидеров государств-союзников, а также их умению находить компромиссы, были заложены основы послевоенного миропорядка и определено устройство мира на ближайшие 50 лет.

Материалы пресс-службы министерства культуры РК. Фото: Ливадийский дворец-музей.