В Ливадии занимаются упавшей подпорной стеной

Обследования показали, что в ЧС виновата частная стройка рядом с местом обвала. Обрушилось 10 метров.
Собственник планировал укрепить стену, начал работы, но не успел. На Комиссии по ЧС он взял на себя обязательства осуществить аварийно-восстановительные работы и укрепление склона за свой счет строго по проекту, который разработает специализированная компания. Пока же будет сделана удерживающая конструкция, которая позволит избежать «сползания» дорожного полотна, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.
Параллельно будет проверен район на предмет законности построек – имеет место подмывание стены из-за реки, которая изменила свое русло.
В результате обвала была повреждена газовая и водопроводная трубы. Ресурсоснабжение восстановлено.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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