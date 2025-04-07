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В Ливадии занимаются упавшей подпорной стеной
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ливадии занимаются упавшей подпорной стеной

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:30 07.04.2025

Обследования показали, что в ЧС виновата частная стройка рядом с местом обвала.  Обрушилось 10 метров.

Собственник планировал укрепить стену, начал работы, но не успел. На Комиссии по ЧС он взял на себя обязательства осуществить аварийно-восстановительные работы и укрепление склона за свой счет строго по проекту, который разработает специализированная компания. Пока же будет сделана удерживающая конструкция, которая позволит избежать «сползания» дорожного полотна, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.

Параллельно будет проверен район на предмет законности построек – имеет место подмывание стены из-за реки, которая изменила свое русло.

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В результате обвала была повреждена газовая и водопроводная трубы. Ресурсоснабжение восстановлено.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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