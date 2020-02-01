В Ливадийском дворце — «Дни Крымской конференции 1945 года»

В феврале 2020 года отмечается 75-я годовщина проведения Крымской (Ялтинской) конференции руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании. К юбилейной дайте в Ливадийском дворце-музее при поддержке Министерства культуры Республики Крым запланировано проведение «Дней Крымской конференции 1945 года».

Так, 4 февраля в 12.00 у памятника Большой тройки будет организовано возложение цветов, после чего во дворце пройдет тематическая экскурсия, раскрывающая некоторые аспекты деятельности советской дипломатии, и состоится презентация выставки «Ялтинская конференция. Рассекреченные материалы», подготовленная Музеем Победы (Москва) к юбилею исторической встречи. На выставке будут представлены рассекреченные документы Министерства обороны Российской Федерации и материалы ведущих профильных архивов России. Среди ранее неопубликованных документов – отчеты, акты, планы полетов, планы мероприятий по встрече и сопровождению гостей. Впервые будут экспонированы материалы из личного архива члена Военного Совета Черноморского флота вице-адмирала Ильи Азарова, которые расскажут о роли Черноморского флота в подготовке и обеспечении безопасности работы Крымской конференции, — озвучили планы в пресс-службе Министерства культуры РК.

Рассекреченные материалы, отмечают в оргкомитете события, из ведущих архивов страны и фотографии из фондов Музея Победы воссоздают атмосферу встречи И.Сталина, Ф.Рузвельта и У.Черчилля, правдиво отражают исторические решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года. Несомненный интерес, считают авторы проекта, у посетителей вызовет раздел, посвященный пребыванию Уинстона Черчилля в Севастополе. Впервые демонстрируемые фотографии расскажут о дружеских встречах моряков-союзников, посещении ими исторических мест и памятников в возрождаемом городе Морской славы России.

Помимо этого, в парадных залах Ливадийского дворца-музея пройдет реконструкция подготовки встречи глав трех союзных держав при участии Крымской региональной военно-спортивной патриотической молодежной общественной организации «Пересвет».

Также 4 февраля состоится акт передачи в дар музею альбома фотографий, принадлежавшему одному из участников исторической конференции.

Вход на мероприятие свободный!

Кроме того: