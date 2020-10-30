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В Ливадийском дворце-музее - выставка гравюр и литографий

В Ливадийском дворце-музее — выставка гравюр и литографий

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 20:12 30.10.2020

Выставку гравюр и литографий «История Императорского Дома Романовых в собрании А.С. Гершельмана» из фондов Калужского музея изобразительных искусств в Ливадийском дворце-музее презентовали 30 октября.  Организаторы проекта — Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», Министерство культуры Российской Федерации, Калужский музей изобразительных искусств и Ливадийский дворец-музей.

Посетители выставки увидят уникальное собрание гравированных и литографированных портретов представителей Российского Императорского Дома, виды резиденций, дворцов и храмов Москвы и Санкт-Петербурга, созданных русскими и иностранными мастерами в первой половине XVIII – начале XX века. Коллекция находилась в частном собрании героя Первой мировой войны, известного деятеля русской эмиграции, потомственного дворянина Александра Сергеевича Гершельмана, в последние годы проживавшего в Аргентине. В 2015 году гравюры были переданы в дар Калужскому музею изобразительных искусств дочерью А.С. Гершельмана Мариной Аксаковой в память о муже Сергее Аксакове, мичмане Русского Императорского флота, уроженце Калужской области, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

Передвижная выставка, подчёркивают организаторы, посвящена 100-летию Русского исхода и призвана напомнить о достижениях в области науки, культуры, просвещения и благотворительной деятельности представителей императорской семьи.

Выставка будет доступна для посещения с 30 октября по 20 ноября 2020 г.

В Ливадийском дворце-музее - выставка гравюр и литографий

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