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В Ливадийском дворце открылась Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

В Ливадийском дворце открылась Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:53 13.02.2020

13 февраля в Ливадийском дворце-музее открылась Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории». В церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Григорий Карасин, председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, другие официальные лица.

В Ливадийском дворце открылась Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

Григорий Карасин, приветствуя участников конференции, зачитал обращение Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.

В феврале 1945 года состоялась встреча трёх лидеров антигитлеровской коалиции, которая выстроила действующую политическую архитектуру, послужила фундаментом действующего многополярного мира.  Несмотря на кардинальные различия во взглядах и позициях Сталин, Рузвельт и Черчилль  смогли прийти к общему знаменателю в ключевых вопросах международной повестки дня, сформировав жизнеспособную систему межгосударственных отношений на долгие годы вперед, — отметила в приветствии Валентина Матвиенко. — Крымская встреча на высшем уровне 1945 года – это бесценное мировое наследие, опыт истинного союзничества, который может и должен служить  ориентиром для современных деятелей.  Наш общий долг – защищать правду о Второй мировой войне, не допустить фальсификации, намеренной искажённой трактовки событий тех лет.

В Ливадийском дворце открылась Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

В ходе мероприятия участников конференции приветствовал Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

В этом историческом месте 75 лет назад творилась история, определялось мироустройство на десятки лет вперёд. Уверен, что каждый участник конференции на себе ощутит силу этого места, ведь где как не в Ливадии думать о будущем человечества и искать пути достижения мира во всём мире. Именно сегодня, спустя много лет после Ялтинской конференции 1945 года, мы нуждаемся в государственной мудрости, доброй воле и умении находить правильные решения из самых сложных проблем. Здесь, в Ялте, было приняты решение о создании Организации Объединённых Наций и установлены исторически обоснованные границы многих европейских государств, которые сохранились до сих пор, — отметил Владимир Константинов.

В Ливадийском дворце открылась Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

Спикер крымского парламента пожелал всем участникам конференции хорошего настроения, ярких впечатлений и плодотворной работы.

В рамках  конференции состоялась также торжественная церемония специального гашения юбилейной марки «75 лет Ялтинской конференции». Гашение производилось штемпелем, на котором указана дата – 13 февраля 2020 года, а на марке, выпушенной тиражом 90 тыс. экземпляров, изображен памятник Зураба Церетели «Большая тройка».

В Ливадийском дворце открылась Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

Работу конференции в этот день продолжили заседания сессии, выступления и многое другое.

14 февраля начнет работу Ялтинский Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ – ВО ИМЯ МИРА И СОЗИДАНИЯ», на котором планируется принятие Ливадийской декларации поддержания мира и безопасности на Евразийском континенте.

В мероприятиях принимают участие ученые, общественники и аналитики из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Австрии, Канады, Сербии, Латвии, Белоруссии, Молдовы, Турции, Индии, Китая, Таджикистана, Польши, Вьетнама.

В Ливадийском дворце открылась Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

Фото: пресс-служба Совета Федерации.

В Ливадийском дворце открылась Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

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