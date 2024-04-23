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В Ливадийском дворце чествовали Почётных доноров Ялты
фото: pikist.com

В Ливадийском дворце чествовали Почётных доноров Ялты

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 10:44 23.04.2024

С праздником (День донора отмечается 20 апреля) сотрудников Ялтинской станции переливания крови, которые являются Почётными донорами, поздравили Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, заместитель главы администрации города Ялта Жанна Кислица и представитель отеля Mriya Resort & SPA Елена Павлецова.

Низкий поклон всем донорам за то благое дело, которое вы совершаете. Поразительно, как в сложные моменты жизни мы можем объединиться и    делать всё для спасения наших соотечественников. Один из примеров – «Крокус Сити Холл». Люди отстаивали в часовых очередях, чтобы сдать донорскую    кровь для жертв трагедии. Желаю всем ялтинским донорам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваш пример вдохновляет других становиться участниками донорского движения! — цитирует пресс-служба Главу муниципалитета.

За организацию и проведение мероприятий по развитию и популяризации донорства в городе Ялта, личный вклад в проведение донорских акций и сдачу крови, в связи с национальным Днём донора Благодарственными письмами Ялтинского городского совета  отмечены: Светлана Авласович, Людмила Каткова, Эвелина Кентц, Людмила Конюхова, Елена Присенко, Валентина Радченко, Татьяна Струкова, Ольга Худолей, Алла Щиголь,  Александр Асланов и Олег Исайченков.

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Нагрудный знак «Почётный донор России» вручён Елене Гучмазовой – Алтаевой.

Кроме того, всем донорам вручены сертификаты на четыре персоны на «День Мечты» в отель Mriya Resort & SPA, который является социальным партнером донорских акций.

По случаю праздника Управлением культуры и Ялтинской централизованной клубной системой организовано выступление образцового ансамбля классического танца «Фуэте» (руководитель Виктория Куманцева) и вокального  ансамбля «Русские праздники» (руководитель Ирина Михайлова). Также для участников мероприятия была организована экскурсия по основной экспозиции Ливадийского дворца-музея.

Ведущей праздничной церемонии  стала заместитель  директора МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» Екатерина Дёмина.

источник: пресс-служба Ялтинского городского совета 

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