В Ливадийском дворце чествовали Почётных доноров Ялты

С праздником (День донора отмечается 20 апреля) сотрудников Ялтинской станции переливания крови, которые являются Почётными донорами, поздравили Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, заместитель главы администрации города Ялта Жанна Кислица и представитель отеля Mriya Resort & SPA Елена Павлецова.
Низкий поклон всем донорам за то благое дело, которое вы совершаете. Поразительно, как в сложные моменты жизни мы можем объединиться и делать всё для спасения наших соотечественников. Один из примеров – «Крокус Сити Холл». Люди отстаивали в часовых очередях, чтобы сдать донорскую кровь для жертв трагедии. Желаю всем ялтинским донорам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваш пример вдохновляет других становиться участниками донорского движения! — цитирует пресс-служба Главу муниципалитета.
За организацию и проведение мероприятий по развитию и популяризации донорства в городе Ялта, личный вклад в проведение донорских акций и сдачу крови, в связи с национальным Днём донора Благодарственными письмами Ялтинского городского совета отмечены: Светлана Авласович, Людмила Каткова, Эвелина Кентц, Людмила Конюхова, Елена Присенко, Валентина Радченко, Татьяна Струкова, Ольга Худолей, Алла Щиголь, Александр Асланов и Олег Исайченков.
Нагрудный знак «Почётный донор России» вручён Елене Гучмазовой – Алтаевой.
Кроме того, всем донорам вручены сертификаты на четыре персоны на «День Мечты» в отель Mriya Resort & SPA, который является социальным партнером донорских акций.
По случаю праздника Управлением культуры и Ялтинской централизованной клубной системой организовано выступление образцового ансамбля классического танца «Фуэте» (руководитель Виктория Куманцева) и вокального ансамбля «Русские праздники» (руководитель Ирина Михайлова). Также для участников мероприятия была организована экскурсия по основной экспозиции Ливадийского дворца-музея.
Ведущей праздничной церемонии стала заместитель директора МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» Екатерина Дёмина.
источник: пресс-служба Ялтинского городского совета
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: здравоохранение Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: здравоохранение Крыма