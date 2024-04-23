В Ливадийском дворце чествовали Почётных доноров Ялты

За организацию и проведение мероприятий по развитию и популяризации донорства в городе Ялта, личный вклад в проведение донорских акций и сдачу крови, в связи с национальным Днём донора Благодарственными письмами Ялтинского городского совета отмечены: Светлана Авласович, Людмила Каткова, Эвелина Кентц, Людмила Конюхова, Елена Присенко, Валентина Радченко, Татьяна Струкова, Ольга Худолей, Алла Щиголь, Александр Асланов и Олег Исайченков.

Нагрудный знак «Почётный донор России» вручён Елене Гучмазовой – Алтаевой.

Кроме того, всем донорам вручены сертификаты на четыре персоны на «День Мечты» в отель Mriya Resort & SPA, который является социальным партнером донорских акций.

По случаю праздника Управлением культуры и Ялтинской централизованной клубной системой организовано выступление образцового ансамбля классического танца «Фуэте» (руководитель Виктория Куманцева) и вокального ансамбля «Русские праздники» (руководитель Ирина Михайлова). Также для участников мероприятия была организована экскурсия по основной экспозиции Ливадийского дворца-музея.

Ведущей праздничной церемонии стала заместитель директора МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» Екатерина Дёмина.

источник: пресс-служба Ялтинского городского совета