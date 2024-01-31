В Ливадийском дворце-музее покажут «закулисье» Ялтинской конференции

Событие приурочено к годовщине встречи знаменитой «большой тройки».

4 февраля в Ливадийском дворце-музее состоится реконструкция эпохального исторического события почти 80-летней давности. Те, кто в этот день побывают на обзорной экскурсии, станут свидетелями подготовки Ялтинской конференции лидеров трёх держав – Сталина, Рузвельта и Черчилля, узнают детали переговоров и сфотографируются с историческими личностями.

Как сообщает Туристический портал Крыма, в воскресенье, 4 февраля, у основного входа в Ливадийский дворец и парадных залах повторится известное историческое событие. Увидеть его смогут все те, кто купит билет на обзорную экскурсию. Гостям покажут атмосферу и участников подготовки встречи руководителей СССР, Великобритании и США.

Перед посетителями появятся участники отечественных и зарубежных делегаций в форменных костюмах, обеспечивающие безопасность, охрану и подготовку переговоров на знаменитой встрече 1945 года «большой тройки» в Ялте. Начнётся это мероприятие в 11:00. Экскурсанты смогут сфотографироваться с «героями из прошлого, – сообщила руководитель учреждения Лариса Декушева.

Также в 12:00 и в 14:00 пройдет иммерсивная экскурсия «Ливадия. Здесь создавался новый мир». В сопровождении ведущего гости музея побывают в залах, где проходили переговоры Ялтинской конференции, услышат детали переписки и переговоров трёх глав, узнают кто такие «аргонавты», «дядя Джо» «мистер Нет», как одевались во время «рузвельтовской погоды» и что подавали к столу участникам знаменитой встречи в южнобережной столице Крыма. Гости сфотографируются в центре Итальянского дворика и получат памятные подарки. Мероприятие доступно по «Пушкинской карте». Билеты на экскурсию – здесь.