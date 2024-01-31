В Ливадийском дворце проходит акция «Поддержать наших может каждый!»

Также все желающие могут оставить письма (открытки, рисунки) для бойцов СВО, которые будут переданы в зону боевых действий.

Пункт сбора открыт ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 14:00 на первом этаже Дома барона Фредерикса (г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, 44 А). Контактное лицо: начальник отдела организации мероприятий Владислав Васильевич Ильенко, +7 978 859-82-65.

Отдел информационной политики Администрации города Ялта (по информации организационного отдела ГАУК РК “Ливадийский дворец-музей”)