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В Ливадийском дворце проходит акция «Поддержать наших может каждый!»

В Ливадийском дворце проходит акция «Поддержать наших может каждый!»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 14:06 31.01.2024

Сотрудники Министерства культуры Республики Крым, совместно с республиканскими учреждениями сферы культуры, с первого дня специальной военной операции активно помогают военнослужащим Российской Федерации.

Крымские работники культуры занимаются сбором, закупкой и комплектованием гуманитарной помощи для нужд воинов, которые сейчас защищают интересы государства, и передают в МЧС Республики Крым для дальнейшей транспортировки в зону спецоперации. Ливадийский дворец-музей продолжает сбор гуманитарной помощи и благотворительную акцию «Поддержать наших может каждый!».  В Доме барона Фредерикса действует пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов, находящихся на передовой. Неравнодушные граждане, трудовые коллективы, общественные объединения и другие организации могут передать для наших военнослужащих новую одежду (зимнее термобелье, х/б носки зимние, сапоги резиновые, шапки, балаклавы, спальные мешки и др.), спальные принадлежности, медикаменты, новые и б/у технику (бензопилы, тепловые пушки, газовые баллоны и др.), инструменты (лопаты, кирки, фонари, мешки строительные), — отмечают в пресс-службе ГАУК РК «Ливадийский дворец-музей». 

В Ливадийском дворце проходит акция "Поддержать наших может каждый!"

Также все желающие могут оставить письма (открытки, рисунки) для бойцов СВО, которые будут переданы в зону боевых действий.

Пункт сбора открыт ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 14:00 на первом этаже Дома барона Фредерикса (г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, 44 А). Контактное лицо: начальник отдела организации мероприятий Владислав Васильевич Ильенко, +7 978 859-82-65.

Отдел информационной политики Администрации города Ялта (по информации организационного отдела ГАУК РК “Ливадийский дворец-музей”)

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