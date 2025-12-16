В Ливадийском дворце прошел традиционный Белый бал

Праздничная программа была выстроена в двух отделениях и включала бальные танцы XIX–XX веков: полонез, вальс, французскую и русскую кадриль, шакон, лансье, аликаз, соваж, мазурку, польку и другие. В антракте состоялись выступления воспитанниц школы классического танца «Грация», которые представили хореографические номера из балетов «Пахита» и «Лебединое озеро», а также танец маленькой испанки.

Музыкальную часть дополнил вокальный номер лауреата международных конкурсов певицы А. Гуцаленко. Все участники-реконструкторы старинных танцев были допущены к участию при соблюдении установленного дресс-кода: дамы – в белых бальных платьях, кавалеры – во фраках, с обязательным использованием перчаток и соответствующих аксессуаров.

Следует отметить, что 21 декабря 2025 года в 13:00 в Белом зале Ливадийского дворца состоится Николаевский бал, с участием курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова, студенток образовательных учреждений Севастополя и воспитанников студии исторического танца «Ангаже», — отмечают в пресс-службе министерства культуры РК.