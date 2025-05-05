В Ливадийском дворце пройдут пятые Соловьевские научно-практические чтения

7 июня в Белом зале Ливадийского дворца пройдут пятые Соловьевские научно-практические чтения в рамках XVIII Международного фестиваля «Великое русское слово». Тема Чтений: «Крым в фокусе геополитического противоборства цивилизаций: наше наследие, настоящее и образ будущего». Комплекс рассматриваемых проблем: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., во Второй мировой войне 1939-1945 гг., значение Великой Победы, Ялтинская конференция и современная полицентричность мироустройства, 170-летие Первой обороны Севастополя в Крымскую войну (1854-1855 гг.), четвёртый год СВО, развитие Крыма и Севастополя и др.
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С тегами: события в Крыму