В Ливадийском дворце пройдут пятые Соловьевские научно-практические чтения

В контексте предложенной темы к обсуждению предлагаются актуальные вопросы геополитики, политической практики, истории, гуманитарной сферы, касающиеся Черноморско-Каспийского геостратегического пространства, Черноморского флота, Специальной военной операции на Украине, а также общественно-политической и культурной жизни Крыма и Севастополя.

Организаторы: Институт стран СНГ (г. Москва), Институт стран СНГ в г. Севастополе при поддержке Государственного Совета Республики Крым.

На Чтения приглашаются участники Фестиваля, учёные, политики, представители экспертного сообщества, лидеры общественного мнения из Москвы и Санкт-Петербурга, Крыма, Севастополя, других регионов.

Дата мероприятия: 7 июня, суббота, с 10.00 до 16.30, начало регистрации — в 9.00.

Материалы Чтений войдут в Четвёртый Соловьёвский сборник.

источник: Институт Стран СНГ в г.Севастополе