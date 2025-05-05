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В Ливадийском дворце пройдут пятые Соловьевские научно-практические чтения

Опубликовал: КрымPRESS в События 14:54 05.05.2025

7 июня в Белом зале Ливадийского дворца пройдут пятые Соловьевские научно-практические чтения в рамках XVIII Международного фестиваля «Великое русское слово».  Тема Чтений: «Крым в фокусе геополитического противоборства цивилизаций: наше наследие, настоящее и образ будущего». Комплекс рассматриваемых проблем: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., во Второй мировой войне 1939-1945 гг., значение Великой Победы, Ялтинская конференция и современная полицентричность мироустройства, 170-летие Первой обороны Севастополя в Крымскую войну (1854-1855 гг.), четвёртый год СВО, развитие Крыма и Севастополя и др.

В контексте предложенной темы к обсуждению предлагаются актуальные вопросы геополитики, политической практики, истории, гуманитарной сферы, касающиеся Черноморско-Каспийского геостратегического пространства, Черноморского флота, Специальной военной операции на Украине, а также общественно-политической и культурной жизни Крыма и Севастополя.

Организаторы: Институт стран СНГ (г. Москва), Институт стран СНГ в г. Севастополе при поддержке Государственного Совета Республики Крым.

На Чтения приглашаются участники Фестиваля, учёные, политики, представители экспертного сообщества, лидеры общественного мнения из Москвы и Санкт-Петербурга, Крыма, Севастополя, других регионов.

Дата мероприятия: 7 июня, суббота, с 10.00 до 16.30, начало регистрации — в 9.00.

Материалы Чтений войдут в Четвёртый Соловьёвский сборник.

источник: Институт Стран СНГ в г.Севастополе

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