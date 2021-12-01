В Любимовке завершают ремонт сквера

Капитальный ремонт сквера на Северной стороне города находится на финальном этапе.

Благоустройство скверов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» сейчас завершено. Мы одни из первых в Российской Федерации, кто выполнил мероприятия по обустройству в городе шести пространств, которые выбрали люди. Сквер в Любимовке мы благоустраиваем в рамках соглашения с Москвой. Организация здесь места досуга – тоже пожелание жителей. Рядом с парком находятся два социальных объекта, развивается жилая инфраструктура, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

В сквере полностью завершены демонтажные работы, выполнена планировка площадей, монтаж автономного туалетного модуля на три кабины. Практически готово устройство подстилающих и выравнивающих слоев пешеходных дорожек, тротуарной плитки, системы водоснабжения, наружного освещения, электроснабжения, экопарковки, бесшовного резинового покрытия, скамеек.

Существующая структура сквера сохранится, но для удобства жителей и отдыхающих прогулочные аллеи будут соприкасаться со всеми функциональными зонами сквера. «Вся инфраструктура была согласована с жителями, все проговаривали на общественных слушаниях, в социальных сетях», – добавил глава департамента городского хозяйства.

Кроме того, сквер наполняется новой парковой мебелью и зелеными насаждениями, комплексным освещением. Стоимость проекта составила более 75 млн рублей. Завершить работы планируется до конца года.

Напомним, проектом предусмотрено устройство тротуарно–пешеходной сети с новым покрытием, экопарковки автомобилей, входной группы, зон отдыха с теневыми перголами, скамьями и урнами. На территории, свободной от застройки, дорог и проездов, будет выполнено озеленение, а также высажен розарий. Маломобильным группам населения будет обеспечен комфортный доступ на территорию. Также предусмотрена организация мест для пикника, детских и спортивных площадок.