В лотерею не выиграла, а вот срок или штраф точно будут. Инцидент в Симферополе

В полицию в Симферополе обратился директор продуктового магазина: неустановленные лица из кассы похитили денежные средства в сумме более 14 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержана ранее не судимая 29-летняя продавец магазина. Женщина чистосердечно призналась в присвоении исчезнувших из кассы денег. С ее слов, всю украденную сумму она проиграла в лотерею, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователем отдела полиции №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает наказание от штрафа в размере от ста тысяч рублей до лишения свободы на срок до шести лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении.