В мае поезда свяжут Симферополь и Мурманск

Компания «Гранд Сервис Экспресс» открывает новый маршрут в Крым: «Мурманск — Симферополь».

Поезд № 552/551 Симферополь — Мурманск будет курсировать раз в 9 дней и следовать через Кандалакшу, Обозерск, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ртищево, Поворино, Ростов.

Первый состав отправится из Симферополя 24 мая в 1:15 и прибудет в Мурманск 27 мая, в 22:50. Из Мурманска первый поезд отправится 28 мая в 19:10 и прибудет в Симферополь 1 июня в 15:40. Поезд будет проходить по Крымскому мосту в светлое время суток. Протяженность маршрута составит 4 540 км. Билеты доступны уже на сайте grandtrain.ru .

В составе поездов купейные и плацкартные вагоны, оборудованы всем необходимым и современным оборудованием, и удивят даже требовательного пассажира. У каждого места имеется личное освещение с двумя режимами освещения, настраиваемые индивидуально, а также розетки и USB-разъёмы для подзарядки мобильных устройств. В автоматическом режиме работает климат – контроль. В вагонах имеются биотуалеты, — сообщает оператор железнодорожных пассажироперевозок в Крым – компания «Гранд Сервис Экспресс».

Глубина продажи билетов на поезд составляет 90 суток.