В магистратуру! Участники программы «Севастополь — Город Героев» подали документы на обучение

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:47 11.08.2025

42 участника образовательной программы «Севастополь — Город Героев» подали документы на обучение в магистратуре. В общей сложности 58 человек планируют поступить в Севастопольский государственный университет по программам магистратуры. Среди них 12 — решили получить второе высшее образование.

В числе популярных специальностей: ️«Государственное и муниципальное управление», ️«Менеджмент», «Строительство», «Экономика».

Высшее образование участники образовательной программы «Севастополь — Город Героев» получат по федеральной льготе, а финансирование второго высшего — будет производиться из местного бюджета. Это важно для того, чтобы каждый из участников программы мог реализовать свой потенциал без финансовых барьеров.

Напомним, что всем участникам нашей программы предложено получить дополнительное профессиональное образование. На сегодняшний день мы активно работаем с 245 участниками, помогая им выбрать подходящие программы повышения квалификации. Обучение будет проходить в удобном дистанционном формате на платформе «Актион».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

