В марте на единый номер экстренных вызовов «112» в Крыму поступило более 71 000 вызовов

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев сообщил, что с 1 по 31 марта на единый номер экстренных вызовов «112» в Крыму поступил 71 471 вызов. Из них в «Скорую помощь» на номер «103» было переведено 7 539 вызовов, в полицию на «102» – 6 398 вызовов, на номер «101» переадресовано 854 вызова, а на номер «104» — 424 вызова, переведено на ЕДДС — 1742 вызова. Консультация была оказана 2 475 раз. Звонков, которые министр охарактеризовал как «детская шалость» было зафиксировано немало – 433. Количество вызовов, поступивших на «ЭРА-ГЛОНАСС» — 98.

В МЧС Республики Крым напоминают, что номер 112 может быть использован для вызова следующих оперативных служб:

пожарной охраны;

полиции;

скорой медицинской помощи;

аварийной службы газовой сети;

«Антитеррор».

Несколько примеров ситуаций, о которых следует немедленно сообщить по телефону «112». К таким ситуациям относятся:

пожар;

запах газа в подъезде, на этаже или в квартире;

дорожно-транспортное происшествие;

домашнее насилие;

преступления, свидетелем которого вы стали;

нарушение общественного порядка;

срочная медицинская помощь.