В марте на единый номер экстренных вызовов «112» в Крыму поступило более 71 000 вызовов

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев сообщил, что с 1 по 31 марта на единый номер экстренных вызовов «112» в Крыму поступил 71 471 вызов. Из них в «Скорую помощь» на номер «103» было переведено 7 539 вызовов, в полицию на «102» – 6 398 вызовов, на номер «101» переадресовано 854 вызова, а на номер «104» — 424 вызова, переведено на ЕДДС — 1742 вызова. Консультация была оказана 2 475 раз. Звонков, которые министр охарактеризовал как «детская шалость» было зафиксировано немало – 433. Количество вызовов, поступивших на «ЭРА-ГЛОНАСС» — 98.
В МЧС Республики Крым напоминают, что номер 112 может быть использован для вызова следующих оперативных служб:
- пожарной охраны;
- полиции;
- скорой медицинской помощи;
- аварийной службы газовой сети;
- «Антитеррор».
Несколько примеров ситуаций, о которых следует немедленно сообщить по телефону «112». К таким ситуациям относятся:
- пожар;
- запах газа в подъезде, на этаже или в квартире;
- дорожно-транспортное происшествие;
- домашнее насилие;
- преступления, свидетелем которого вы стали;
- нарушение общественного порядка;
- срочная медицинская помощь.
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С тегами: МЧС России в Крыму