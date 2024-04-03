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В марте на единый номер экстренных вызовов «112» в у поступило более 71 000 вызовов
Фото: МЧС РК

В марте на единый номер экстренных вызовов «112» в Крыму поступило более 71 000 вызовов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:52 03.04.2024

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев сообщил, что с 1 по 31 марта на единый номер экстренных вызовов «112» в Крыму поступил 71 471 вызов. Из них в  «Скорую помощь» на номер «103» было переведено 7 539 вызовов, в полицию на «102» – 6 398 вызовов, на номер «101» переадресовано 854 вызова, а на номер «104» — 424 вызова, переведено на ЕДДС — 1742 вызова. Консультация была оказана 2 475 раз. Звонков, которые министр охарактеризовал как «детская шалость» было зафиксировано немало – 433. Количество вызовов, поступивших на «ЭРА-ГЛОНАСС» — 98.

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В МЧС Республики Крым напоминают, что номер 112 может быть использован для вызова следующих оперативных служб:

  • пожарной охраны;
  • полиции;
  • скорой медицинской помощи;
  • аварийной службы газовой сети;
  • «Антитеррор».

  Несколько примеров ситуаций, о которых следует немедленно сообщить по телефону «112». К таким ситуациям относятся:

  • пожар;
  • запах газа в подъезде, на этаже или в квартире;
  • дорожно-транспортное происшествие;
  • домашнее насилие;
  • преступления, свидетелем которого вы стали;
  • нарушение общественного порядка;
  • срочная медицинская помощь.
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