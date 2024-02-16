В марте Никита Михалков привезет в Крым спектакль «12»

В марте в Симферополе и Керчи представят легендарный спектакль-размышление Никиты Михалкова «12». Историю о присяжных, от которых зависит судьба чеченского юноши, покажут артисты из Москвы. Одну из ролей сыграет сам Никита Сергеевич. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.

Двенадцать человек, которых собрали в школьном спортзале, должны решить, виновен ли 18-летний Умар, подозреваемый в убийстве своего приёмного отца – русского офицера. Все улики свидетельствуют против обвиняемого. Присяжные готовы осудить юношу. И только один из них уверен: всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Он предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело.

«12» – спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона? – отметили создатели проекта.

Роли в драме сыграют народные артисты России Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский. Также на сцену выйдут Георгий Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Владимир Кочетков, Александр Кижаев, Рамиз Кялбиев, Антон Ромм, Евгений Дубовской, Павел Ильин. В постановке задействован детский ансамбль абхазского танца «Амцабз».

Режиссёром выступил Никита Михалков. Более того, он написал сценарий спектакля вместе с братьями-драматургами Олегом и Владимиром Пресняковыми.

Постановку покажут:

12 марта – в Керчи, дворце культуры «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88). Билеты доступны здесь

15 марта – в Симферополе, Государственном академическом музыкальном театре Крыма (пр. Кирова, 17). Билеты доступны здесь .

Начало – в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль «12» входит в репертуар московского Центра театра и кино, которым руководит Никита Михалков. Премьера постановки состоялась в 2021 году на Исторической сцене Большого театра. Основой сюжета послужил одноимённый фильм, который Никита Сергеевич снял в 2007-м. Кинолента стала ремейком американской юридической драмы и телеспектакля «Двенадцать разгневанных мужчин».