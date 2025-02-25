В марте вводится законодательный механизм эскроу-счетов при строительстве объектов ИЖС по договорам стройподряда

С 1 марта 2025 года в Российской Федерации вводится законодательный механизм эскроу-счетов при строительстве объектов индивидуального жилищного строительства по договорам строительного подряда. В первый день весны вступит в силу Федеральный закон № 186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу» .

Напомним, эскроу-счет — это специальный банковский счет, где размещаются и хранятся средства заказчика до завершения строительства .

Новым законом устанавливается право подрядчика заключить договор строительного подряда, строить объект ИЖС за собственные или заемные средства, в то время как деньги заказчика строительства будут перечислены на спецсчет. Доступ к ним застройщик получит только после завершения стройки и сдачи объекта, — отмечает руководитель Управления Росреестра по Республике Крым Севастополю Олеся Калинкина. Таким образом, правовая модель гарантирует защиту вложенных средств граждан на период строительства жилых домов, нивелирует риски потери заказчиками финансовых средств в случае неисполнения подрядными организациями своих обязательств, а также риски незавершения строительства индивидуальных жилых домов. Соответственно, число граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков, определенно уменьшится, — считает заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Юлия Жиганова

Законодательный акт устанавливает различные требования к застройщику, будь то требования по раскрытию застройщиком информации, к содержанию договора подряда и др. В договоре строительного подряда обязательно должны быть указаны условия обеспечения оформления права собственности заказчика на жилой дом, построенный в соответствии с таким договором.

Например, в сроки, определенные договором строительного подряда, заказчик может направить и получить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации уведомления, предусмотренные статьями 51.1 и 55 Градкодекса РФ . Другой способ — в течение 14 рабочих дней после подписания обеими сторонами договора передаточного акта построенного объекта, заказчик должен будет обеспечить оформление права собственности на жилой дом в упрощенном порядке, предусмотренном частью 12 статьи 70 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на основании правоустанавливающего документа на земельный участок и технического плана на индивидуальный жилой дом.

В соответствии с договором строительного подряда заказчик может возложить на подрядчика обязанность от своего имени и без доверенности направить и получить в соответствии с Градостроительным кодексом РФ уведомления, предусмотренные статьями 51.1 и 55 Градкодекса РФ. Кроме того, если это отражено в договоре, подрядчик может обратиться в Госкомрегистр с заявлением о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права собственности заказчика на жилой дом, с приложением к такому заявлению договора строительного подряда и передаточного акта, подписанного заказчиком и подрядчиком.

Примерная форма договора строительного подряда утверждена Приказом Минстроя России от 17.01.2025 N 20/пр .

5 1 голос Оцените материал

Просмотры: 15