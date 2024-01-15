В Массандре намерены построить модульный спортивный зал

Теперь имеем новое пространство для совершенствования спортивной инфраструктуры в регионе! Готовимся к проектированию еще одного модульного спортивного зала. 30 соток идеально подойдут для установки модуля, который планируем сделать под игровые виды спорта. Сейчас прорабатываем предпроектные предложения. Главный вопрос — делать зал с трибунами для проведения соревнований или типовой без них (гораздо быстрее). Как только взвесим все «за» и «против» и определимся – приступим к проектированию. Открывать такие объекты каждый год для Ялты становится хорошей традицией. Не нарушаем, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Янину Павленко.