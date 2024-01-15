В Массандре намерены построить модульный спортивный зал

Теперь имеем новое пространство для совершенствования спортивной инфраструктуры в регионе! Готовимся к проектированию еще одного модульного спортивного зала. 30 соток идеально подойдут для установки модуля, который планируем сделать под игровые виды спорта. Сейчас прорабатываем предпроектные предложения. Главный вопрос — делать зал с трибунами для проведения соревнований или типовой без них (гораздо быстрее). Как только взвесим все «за» и «против» и определимся – приступим к проектированию. Открывать такие объекты каждый год для Ялты становится хорошей традицией. Не нарушаем, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Янину Павленко.
Как отметила Ольга Торубарова, Ялта — не только жемчужина Крыма, но и один из самых спортивных городов Республики.
Показывает высокие темпы развития спорта по количеству занимающихся массовым и профессиональным спортом. Этому способствует не только прекрасный климат, но и вектор администрации и депутатского корпуса, направленный на создание спортивной инфраструктуры. Ежегодно в муниципальном бюджете выделяются денежные средства на установку нового спортивного зала. Уверена, что у такой надежной ялтинской команды единомышленников все цели будут достигнуты и победа будет зa нами! У спортсменов появится новый объект притяжения, а Ялта в очередной раз не словами, а делами докажет статус самого спортивного города Республики Крым, — подвела итоги рабочей встречи министр спорта Крыма.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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С тегами: инфраструктура Крыма