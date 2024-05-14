В майские праздники Республику Крым посетили более 260 тысяч туристов

Глава республики проинформировал, что 72 % отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, еще 25 % – по железной дороге и 3 % – через исторические регионы России.

В целом, как уточнил Сергей Аксёнов, с начала года турпоток в республику превысил 800 тыс. человек. «Туристов принимали порядка 350 средств размещения, средняя загрузка превысила 50 %, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100 %, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

По оценке экспертов Крым остается самым доступным регионом России в плане стоимости отдыха.

Кроме того, повысился спрос и на летний отдых.

Период активного бронирования достигает 120 суток, а объемы выросли в сравнении с прошлым годом на 50 %. Туристы активно бронируют отели с хорошо развитой курортной инфраструктурой, подходящие для семейного отдыха, санатории с широким спектром лечебных программ, – заявил Глава республики.

При этом Министерство курортов и туризма Республики Крым совместно с отельерами разработало ряд акций и специальных предложений для гостей и жителей республики. Так, для стимулирования спроса запущена информационная кампания «Расцветай в Крыму», в рамках которой задействовано более 120 рекламных плоскостей в городе Москве, публикации в СМИ и сюжеты на федеральных каналах.

Сергей Аксёнов выразил уверенность, что усилия турбизнеса принесут положительные результаты и отдых в Крыму станет еще более комфортным.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым