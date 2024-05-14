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В майские праздники Республику посетили более 260 тысяч туристов
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В майские праздники Республику Крым посетили более 260 тысяч туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:52 14.05.2024

В майские праздничные и выходные дни Республику Крым посетили 266,7 тыс. туристов, что на 12 % больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Глава республики проинформировал, что 72 % отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, еще 25 % – по железной дороге и 3 % – через исторические регионы России.

В целом, как уточнил Сергей Аксёнов, с начала года турпоток в республику превысил 800 тыс. человек. «Туристов принимали порядка 350 средств размещения, средняя загрузка превысила 50 %, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100 %, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

По оценке экспертов Крым остается самым доступным регионом России в плане стоимости отдыха.

Кроме того, повысился спрос и на летний отдых.

Период активного бронирования достигает 120 суток, а объемы выросли в сравнении с прошлым годом на 50 %. Туристы активно бронируют отели с хорошо развитой курортной инфраструктурой, подходящие для семейного отдыха, санатории с широким спектром лечебных программ, – заявил Глава республики.

При этом Министерство курортов и туризма Республики Крым совместно с отельерами разработало ряд акций и специальных предложений для гостей и жителей республики. Так, для стимулирования спроса запущена информационная кампания «Расцветай в Крыму», в рамках которой задействовано более 120 рекламных плоскостей в городе Москве, публикации в СМИ и сюжеты на федеральных каналах.

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Сергей Аксёнов выразил уверенность, что усилия турбизнеса принесут положительные результаты и отдых в Крыму станет еще более комфортным.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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