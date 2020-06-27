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Фото: МЧС РК

В МЧС Крыма настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения на воде

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 11:20 27.06.2020

МЧС Республики Крым напоминает жителям и гостям полуострова о строгой необходимости соблюдать правила безопасности на водных объектах Республики, а также во время отдыха вблизи них.

На данный момент максимальная температура воды в Черном и Азовском морях достигает отметки от 18 до 23 градусов. Организовывая свой отдых, необходимо помнить о соблюдении правил безопасности. «МЧС регулярно напоминает о правилах безопасного поведения на воде, но самым главным фактором, влияющим на оперативную обстановку, зачастую становится сам человек, который переоценивает свои силы и недооценивает уровень опасности, находясь у воды, — отмечает Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. — Чаще всего несчастные случаи с людьми на воде происходят при нарушении правил купания, катания на лодках, пользовании маломерными судами или от неумения плавать. Велик процент несчастных случаев, происходящих с людьми в нетрезвом состоянии.

Основная причина гибели людей на водных объектах – купание в необорудованных местах, нахождение на воде или отдых у водоемов в состоянии алкогольного опьянения, оставленные дети без присмотра старших. Купаться можно только там, где есть оборудованные пляжи, вода соответствует санитарным нормам, а дно очищено от мусора.

Июнь-август — это не только время купального сезона, но и школьных каникул. Летом солнце, теплый воздух и вода постоянно манят детей к водоемам. Устоять перед таким соблазном в жаркую погоду довольно сложно, и подчас большинство ребят не задумываются об опасностях, подстерегающих их в воде, поэтому родители должны уделить особое внимание времяпрепровождению детей, — подчёркивают в чрезвычайном ведомстве.

Отдыхая вблизи водных объектов, соблюдайте элементарные правила безопасности:

  • купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;
  • если у Вас есть проблемы со здоровьем, купание в холодной воде ниже 21 градуса Вам противопоказано;
  • после длительного пребывания на солнце не входить и не прыгать в воду;
  • недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянении;
  • не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног;
  • не подплывайте к проходящим судам;
  • родителям нужно больше уделять внимание детям, проводить с ними профилактические беседы, не оставлять их без присмотра во время отдыха возле водоемов;
  • нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться бревна, камни и коряги;
  • не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах — они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать;
  • нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
  • нельзя подавать крики ложной тревоги.

МЧС Республики Крым предупреждает: даже если вы находитесь в месте, разрешенном для купания, не забывайте соблюдать ранее перечисленные правила безопасности.  Будьте бдительны!

Помните, в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по номеру «101» или «112».

В МЧС Крыма настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения на воде

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