В МЧС Крыма подвели «чрезвычайные» итоги недели

За прошедшую неделю крымские спасатели 5 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 8 человек, к сожалению 1 человек получил травмы не совместимые с жизнью. Об этом сообщили в МЧС Крыма.

За отчетный период было ликвидировано 50 пожаров, из них 6 — это возгорания мусора и сухой растительности, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, — говорится в сообщении.

Несколько недавних характерных примеров все происшествия случились в один день, в пятницу, 22 января).

22 января в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Ходжа Сала Бахчисарайского района произошел пожар.

По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что на территории частного домовладения в подвальном помещении горят отопительные пеллеты. Общая площадь возгорания составляет 12 кв. метров. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. В течение 2 часов огонь был успешно локализован и ликвидирован. Значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции, во избежание повторного возникновения огня. Пострадавших нет. По предварительной версии, причиной возникновения пожара могло стать замыкание электропроводки. Окончательную версию установят эксперты, — сообщили в МЧС РК.

22 января, в 12:41 в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Приветное (Кировский район) произошло ДТП. Требуется помощь спасателей.

Произошло столкновение двух легковых автомобилей: «Лада Гранта» и ВАЗ-21099. Огнеборцы оказали доврачебную помощь пострадавшей, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Кроме этого, личным составом были приняты дополнительные противопожарные меры, для предотвращения загорания в зоне ЧП. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в Старокрымскую городскую больницу, — рассказали спасатели.

22 января, в 19:48 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о пожаре в селе Перевальное, Симферопольского района. На территории частного домовладения загорелась кровля жилого дома. Пожар был локализован и ликвидирован в течение 20 минут. Площадь составила 60 кв. метров. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты.

По данным ЦУКС ГУ МЧС России по РК, всего, с начала года ликвидировано 152 пожара, из них 34 — пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК обращают внимание жителей и гостей полуострова о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:

не разводите костры в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах.

не производите бесконтрольное сжигание мусора;

во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;

не бросайте горящие спички и окурки;

не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла;

не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их не потушенными;

электропроводку и электрооборудование нужно содержать в исправном состоянии;

для отопления помещения нельзя применять нестандартное (самодельное) электронагревательное оборудование;

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы

не сушите одежду и другие сгораемы материалы над электронагревательными приборами;

не оставляйте детей без присмотра и, ни в коем случае, не поручайте им надзор за включенными отопительными приборами;

нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также дрова, которые не помещаются в топке полностью;

нельзя сушить на печи вещи, а также обязательно нужно следить за тем, чтобы мебель, занавески и домашняя утварь находились на расстоянии, как минимум, полуметра от нее.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

Фото: МЧС РК.