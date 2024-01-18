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В МЧС предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках
Фото: МЧС РК

В МЧС Крыма предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках

Опубликовал: CrimeaPRESS в Погода в Крыму 14:18 18.01.2024

МЧС распространило штормовое предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении на реках Крыма.

Сообщается, что в течение суток 19 января на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м., а в низовьях рек Бельбек и Черная – на 1,0 – 2,5 м. без достижения опасных отметок.

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