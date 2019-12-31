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В МЧС Крыма предупреждают: 1 января на полуостров обрушится непогода
иллюстрация: metoffice.gov.uk

В МЧС Крыма предупреждают: 1 января на полуостров обрушится непогода

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:35 31.12.2019

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с прохождением холодного фронта 1 января в Крыму ожидаются: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Соблюдайте правила безопасности при непогоде:

  • при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;
  • если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;
  • если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень;
  • в случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;
  • закрепите слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, закройте окна и балконы;
  • на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;
  • не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;
  • при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.

МЧС  Республики Крым обращает внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения мер безопасности!

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей

В МЧС Крыма предупреждают: 1 января на полуостров обрушится непогода

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