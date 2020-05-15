В МЧС Крыма предупреждают: палы травы могут превратиться в крупные пожары

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей полуострова: палы травы могут превратиться в крупные степные и лесные пожары, создать угрозу перехода на населенные пункты и объекты экономики.

Специалисты отмечают, что виновниками ландшафтных пожаров в 9 из 10 случаев являются сами граждане, которые устраивают палы травы и поджоги мусора, не тушат за собой костры на отдыхе, выбрасывают окурки, в том числе, из окна автомобиля, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова. — Выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях – запрещается. Нельзя проводить огнеопасные работы и оставлять сухостойные деревья и кустарники в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

В чрезвычайном ведомстве подчёркивают: за нарушение закона следует наложение административного штрафа на граждан в размере до 1500 рублей, на должностных лиц до 15 000 рублей, на юридических лиц до 200 000 рублей. В условиях действия особого противопожарного режима административные взыскания увеличиваются: на граждан в размере до 4000 рублей, на должностных лиц до 30 000 рублей, на юридических лиц до 500 000 рублей.

При нанесении особо тяжкого вреда и причинения вреда жизни и здоровью граждан от поджогов травы, виновник может быть привлечен к уголовной ответственности.

Важная информация для дачников

Собственники земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, обязаны регулярно убирать мусор и косить траву. Нельзя допускать зарастания участков сорняками, необходимо своевременно проводить сенокос.

В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог запрещается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по Республике Крым обращаются ко всем жителям и гостям республики соблюдать бдительность в обращении с огнем:

От нашей сознательности, ответственности, элементарного уважения к себе, соседям, природе зависит безопасность и благополучие региона.

Правила просты и доступны каждому:

1) Сухую траву, мусор после уборки на дачных и приусадебных участках нужно вывозить на специально отведенные площадки;

2) Окурки необходимо тщательно тушить, используя пепельницы, металлические урны и емкости;

3) При штормовом предупреждении, в ветреную погоду нужно полностью отказаться от использования открытого огня. Тем более, никаких костров для пикников и шашлыков;

4) Взрослым нужно серьезно поговорить с детьми на тему пожарной безопасности. Напомните ребятам, что игры с огнем недопустимы.

Если вы стали участником или свидетелем любого пожара, большая просьба – сообщать об этом в пожарно-спасательную службу по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

К сведению:

Распространенное мнение о пользе сжигания травы для плодородия почвы – ошибочно. Поджог травы не обогащает почву, ведет к гибели полезной микрофлоры, снижает ее плодородие. Погибают беззащитные звери и птицы.