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В МЧС обеспокоены ежедневными возгораниями сухой растительности в у

В МЧС обеспокоены ежедневными возгораниями сухой растительности в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:19 12.03.2024

Только за прошедшие сутки сотрудники «Пожарной охраны Республики Крым» ликвидировали 5 возгораний сухой растительности. В МЧС уверены, главная причина подобных «ландшафтных» пожаров — неосторожное обращение людей с огнем. Опасность – велика! При подобных возгораниях пламя молниеносно может перекинуться на жилые строения, повредить объекты инфраструктуры, уничтожить гектары лесов и угодий.

Вчера, в 14:12 в ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» поступил сигнал о пожаре в районе села Новопокровка Красногвардейского района — на открытой территории горела сухая трава. С применением пожарного ствола, хлопушек и ранцевых огнетушителей пожар был ликвидирован в течение 15 минут. Его площадь составила 300 кв. метров. Пострадавших нет, причины устанавливаются экспертами.

В МЧС обеспокоены ежедневными возгораниями сухой растительности в Крыму

В этот же день в 15:59 в МЧС поступило сообщение о «ландшафтном» пожаре в районе села Восточное Советского района.

Огнеборцы оперативно подали ствол «Б» и в течение 20 минут ликвидировали возгорание на площади 200 кв. м. Для тушения огня также применялись хлопушки и ранцевые огнетушители, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В МЧС обеспокоены ежедневными возгораниями сухой растительности в Крыму

МЧС Республики Крым напоминает жителям полуострова о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности:

  •  не бросайте и не выбрасывайте в окна автомобилей непотушенные окурки;
  •  не оставляйте в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом;
  •  не поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву под деревьями, на лесных полянах, в садах, на полях;
  •  своевременно очищайте свой садовый участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора;
  •  с целью исключения переброса огня с сухой травы на постройки, проводите опашку и обкосы на своем приусадебном участке;
  •  не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах.
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Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112».

В МЧС обеспокоены ежедневными возгораниями сухой растительности в Крыму

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