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В МЧС определили лучший аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС»

В МЧС определили лучший аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:21 06.12.2023

Лучшие – симферопольцы!

Лучшим аварийно-спасательным отрядом ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в 2023 году стал Симферопольский АСО. Второе место у бахчисарайцев, третье – у феодосийцев. Как отметил министр ЧС РК Сергей Садаклиев, данный конкурс проводится ежегодно среди всех аварийно-спасательных отрядов «КРЫМ-СПАС»:

Он не только помогает совершенствовать работу в области охраны труда и предупреждения травматизма, но также способствует внедрению и распространению передового опыта в области проведения аварийно-спасательных работ.В МЧС определили лучший аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС»

Что подсчитывали? Спасатели набирали баллы по таким критериям:

  • участие формирования в поисково-спасательных работах,
  • участие в повседневной деятельности и в общественной жизни «КРЫМ-СПАС»,
  • участие в профилактической деятельности,
  • соблюдение требований охраны труда,
  • работа, направленная на стимулирование личного состава.
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Симферопольский аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС» существует с июня 2015 года. В этом году его специалисты спасли 26 человек. Осуществлен 581 выезд, из них: 25 на поисково-спасательные работы природного характера, 20 на аварийно-спасательные работы техногенного характера, 94 на профилактические и 76 на учебно-тренировочные мероприятия.

В МЧС определили лучший аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС»

Как уточнили в МЧС РК, в конце года, в день празднования Дня спасателя Российской Федерации руководителю Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» будет вручен переходящий вымпел первенства.

В МЧС определили лучший аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС»

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