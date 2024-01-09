В МЧС подвели итоги новогодних праздников в Крыму: 40 пожаров за 9 дней

И что странно – ни пиротехника, ни иллюминация здесь ни при чем.

Главное управление МЧС России по РК подвело итоги новогодних праздников. Главное, что за выходные и праздничные дни 2024 года чрезвычайных ситуаций в Крыму не произошло.

В наступившем году в Крыму зарегистрировано 40 пожаров. Их количество сократилось на 18%. В основном это были техногенные пожары в жилье без человеческих жертв. Причины пожаров остаются неизменными, большая часть пожаров, а именно 75 %, произошли из-за неосторожного обращения с огнём, 15 % – использование неисправного электрооборудования.

Среди причин новогодние украшения и иллюминация не отмечены. Население было проинформировано о правилах их эксплуатации и важности следования инструкциям, поэтому нарушений зафиксировано не было. На территории Крыма продолжает действовать запрет на применение пиротехники. Разрешено использование хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. В новогоднюю ночь некоторые люди нарушили ограничения. На этих граждан были наложены административные взыскания, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Несмотря на тёплую погоду, происшествий на воде не зарегистрировано. ГИМС МЧС России провели профилактическую работу среди населения, которая дала свои плоды – отсутствие пострадавших.

Сегодня в Крыму похолодало, пошел снег. В условиях штормового предупреждения спасатели организовали круглосуточное дежурство. В Центре управления в кризисных ситуациях ведется непрерывный контроль гидрометеорологической обстановки, организовано тесное взаимодействие с ЕДДС муниципальных образований. На все сообщения о происшествиях организовано экстренное реагирование оперативных служб.