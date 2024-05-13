В МЧС рассказали подробности вечернего ДТП на трассе «Таврида»

Поздно вечером (в 23:08) 11 мая на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о том, что в районе 88-го км трассы «Таврида», в районе Феодосии произошло ДТП. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия направилась дежурная смена Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», а также сотрудники ГУ МЧС России по РК, медики «Скорой помощи», инспекторы ДПС.

По прибытии выяснилось, что произошло столкновение двух легковых автомобилей «Renault Duster» и «Chevrolet Niva». Автомобиль «Chevrolet Niva» совершил съезд с дорожного полотна с последующим опрокидыванием на крышу. Водитель оказался зажат конструкциями транспортного средства.

Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину и передали его медработникам. Вместе с этим сотрудники МЧС Республики Крым провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.